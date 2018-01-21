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  اقتصاد
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو يرتفع إلى 367ر0
21/01/2018 | LOC09:37
06:37 GMT 		| أخبار الكويت
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو يرتفع إلى 367ر0
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 300ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 416ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن فشل المشرعون الأمريكيون في الاتفاق على صفقة الموازنة الفيدرالية. (النهاية) م ع م / ت ب
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