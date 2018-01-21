اسلام اباد - 21 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الافغانية اليوم الاحد ان خمسة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب ستة اخرون في هجوم وقع على فندق بالعاصمة الافغانية كابول وبدأ في وقت متأخر من مساء امس السبت ولايزال مستمرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش لوسائل الاعلام ان خمسة مدنيين قتلوا واصيب ستة اخرون بجروح بينهم ثلاثة من عناصر قوات الامن في الحصار المستمر منذ 11 ساعة على فندق انتركونتيننتال في كابول.

وأوضح ان جميع الذين لقوا حتفهم او جرحوا كانوا مواطنين افغانا لافتا الى انه تم انقاذ اكثر من مئة من الضيوف والموظفين بينهم 16 من الرعايا الاجانب.

ويأتي الهجوم الذي لم تتبنه اي جهة حتى الان بعد سلسلة تحذيرات محددة صدرت في اليومين الماضيين بشأن الفنادق واماكن تجمع الاجانب في كابول وبدأ الهجوم بتفجير افسح المجال امام المسلحين ثم قطعت الكهرباء.

وتعرض الفندق ذاته لهجوم في يونيو 2011 تبنته حركة طالبان وأوقع 21 قتيلا بينهم 10 مدنيين.(النهاية) س ب ك / خ ن ع