الثقافة والفنون والآداب حدث في مثل هذا اليوم في الكويت 21/01/2018 | LOC09:00

06:00 GMT | أخبار الكويت الكويت - 21 - 1 (كونا) -- الحادي والعشرون من يناير ----------------------- 1915 - افتتاح مكتب بريد في الكويت تحت رعاية البريد الهندي واستقر المكتب في (بيت ديكسن) في منطقة شرق وعمل حتى عام 1929 فعندما قرر ديكسن أن يسكن البيت المذكور انتقل مكتب البريد إلى بيت مجاور وكانت الطوابع المستخدمة عند بدء نشاط مكتب البريد هي نفس الطوابع البريدية المستخدمة في الهند.

1970 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على الاتفاق الخاص باعتماد تعيين الخط المنصف للمنطقة المحايدة السعودية - الكويتية وعلى مرفقاته الموقع في الكويت بتاريخ 18 ديسمبر 1966 وعلى الخريطة النهائية الموضحة للخط المنصف المذكور.

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تنضوي تحتها انشطة القطاع النفطي الكويتي.

1992 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتعيين يوسف محمد السميط رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) واستمر في منصبه حتى عام 1998 عندما صدر مرسوما أميريا بتعيينه وزيرا للاعلام.

1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يمنح الأمير نارو هيتو ولي عهد اليابان قلادة مبارك الكبير تقديرا من شعب الكويت لموقف بلاده تجاه قضايا الكويت العادلة.

2004 - وفاة فارس عبدالرحمن الوقيان عن عمر ناهز ال 70 عاما أحد أبرز رجال الكويت في سلك القضاء عين نائبا عاما في عام 1968 وحتى عام 1979 وفي عام 1982 عين رئيسا لديوان المحاسبة حتى فبراير عام 1995.

2009 - نادي القادسية الرياضي يتوج للمرة الثانية على التوالي بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للموسم 2008 - 2009 بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره نادي كاظمة الرياضي بهدف دون رد وذلك على استاد نادي الكويت الرياضي.

2012 - وفاة الشيخ سعود الناصر الصباح عن عمر ناهز ال68 عاما بعد مسيرة حافلة من الانجازات والعطاءات التي قدمها لوطنه الكويت.

2014 - مجلس الأمة يقر مشروع قانون المعاملات الالكترونية ويحيله إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بأغلبية 49 عضوا مقابل عدم موافقة عضو واحد.

2014 - مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مع إحالته إلى الحكومة.

2014 - شركة نفط الكويت توقع عقدا مع شركة مجموعة الخريف السعودية بقيمة 275 مليون دولار ويقضي العقد بأن تقوم الشركة السعودية بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مضخات كهربائية غاطسة (نظام اي اس بي) لاستخدامها في مناطق عمليات نفط الكويت. (النهاية) إطبع أرسل حفظ Share مشاركة