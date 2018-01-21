انقرة - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن ان العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة (عفرين) شمالي سوريا انطلقت "بشكل فعلي" مؤكدا أنه ستتبعها عملية أخرى في (منبج) المجاورة.

انقرة - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقول ان بلاده أبلغت النظام السوري كتابيا حول العملية العسكرية في مدينة (عفرين) شمال غربي سوريا والحكومة السورية تنفي ذلك وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف العملية التي اعتبرتها "عدوانا صارخا" على سيادتها.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلتقي وفدا من اقليم كردستان العراق برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في أول اجتماع من نوعه منذ اجراء الإقليم استفتاء على الانفصال عن بغداد في سبتمبر الماضي.

تونس - وزارة الداخلية التونسية تعلن أن وحداتها تمكنت من القضاء على "إرهابي خطير" وحققت إصابات مباشرة في صفوف مجموعة مسلحة اشتبكت معها في منطقة وسط غربي تونس وتقول إن المجموعة تتكون من أربعة إلى ستة مسلحين وترصد ليلا تحركات الدوريات الأمنية والعسكرية وتداهم المنازل للاستيلاء على المواد الغذائية.

اسلام اباد - وزارة الداخلية الأفغانية تعلن أن مجموعة من المهاجمين اقتحمت فندقا فخما في العاصمة الافغانية كابول وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الامن. (النهاية) ر ج