الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- بدأ وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان اليوم السبت زيارة رسمية الى الدوحة تستغرق يومين.

وكان في استقبال الوزير الروضان لدى وصوله الى أرض المطار وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح العلي وسفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي وعدد من اعضاء السفارة.

ويرافق الوزير الروضان خلال الزيارة مدير الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ونائب المدير العام لشؤون الانشاءات والصيانة بالهيئة العامة للرياضة الشيخ حمود المبارك الصباح ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف الصباح.

كما يضم الوفد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ فواز مشعل الصباح. (النهاية) ن ن د / ر ج