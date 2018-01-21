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  الدفاع
الداخلية التونسية تعلن القضاء على "إرهابي خطير"
21/01/2018 | LOC00:57
21:57 GMT 		| الأخبار العربية
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تونس - 20 -1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت أن وحداتها تمكنت من القضاء على "إرهابي خطير" وحققت إصابات مباشرة في صفوف مجموعة مسلحة اشتبكت معها في منطقة متاخمة لجبال محافظة (القصرين) وسط غربي تونس.
وقالت الوزارة في بيان إن المجموعة "الارهابية" تتكون من أربعة إلى ستة مسلحين وتقوم بالنزول ليلا من جبل (سمامة) في (القصرين) لرصد تحركات الدوريات الأمنية والعسكرية ومداهمة المنازل القريبة من الجبل للاستيلاء على المواد الغذائية.
وأضافت أن وحدة مختصة للحرس الوطني قامت بعد عملية متابعة لتحركات العناصر "الإرهابية" الأخيرة طيلة ثلاثة أيام بنصب كمين مساء اليوم السبت بمنطقة قريبة من جبل (سمامة) وتبادلت إطلاق النار مع تلك المجموعة ما أسفر عن القضاء على عنصر "إرهابي خطير يرجح من خلال المعطيات الأولية أنه يحمل الجنسية الجزائرية والتحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 1993".
وأوضحت أن المسلح الذي تم القضاء عليه "يعد من المقربين من زعيم (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) وكان في مهمة لإعادة تنظيم (كتيبة عقبة بن نافع) الإرهابية بعد الضربات التي وجهتها وحدات الحرس الوطني لأغلب قياداتها كما يعتبر نقطة الربط بين (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) و(تنظيم القاعدة بليبيا) و(كتيبة عقبة بن نافع) ويتردد منذ عام 2014 على الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبال (القصرين)".
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه سيتم التنسيق مع السلطات الجزائرية بهذا الصدد مشيرة إلى أن الاشتباكات سجلت أيضا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف بقية عناصر المجموعة المسلحة ومصادرة سلاح من نوع (كلاشينكوف) وثلاثة مخازن مليئة بالذخيرة وعبوة ناسفة تقليدية الصنع وصواعق.
يذكر أن العديد من الجماعات المسلحة أبرزها تنظيم (القاعدة بالمغرب الإسلامي) و(كتيبة عقبة بن نافع) تتحصن بجبال محافظة (القصرين) المتاخمة للحدود مع الجزائر مستغلة وعورة التضاريس للتنقل بين البلدين وتنفيذ عمليات استهدفت في أغلبها قوات الأمن التونسية.
لكن تونس أعلنت في السنوات الأخيرة هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ونفذت فيها العديد من الكمائن والعمليات ما مكن بشكل كبير من القضاء على قدرات المسلحين. (النهاية) خ س ج / م م ج
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