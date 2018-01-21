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مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم مسلح على فندق بكابول      رئيس وزراء تركيا يلمح لمشاركة القوات البرية بعملية (عفرين) العسكرية      مصادر عسكرية تركية: قصف 108 أهداف عسكرية للوحدات الكردية في عفرين      مصرع 17 شخصا في حريق بمنطقة صناعية بالهند
  عام
رئيس وزراء تركيا يلمح لمشاركة القوات البرية بعملية (عفرين) العسكرية
21/01/2018 | LOC00:18
21:18 GMT 		| الأخبار العربية
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رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

انقرة - 20 - 1 (كونا) -- ألمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت الى مشاركة القوات التركية البرية في عملية (غصن الزيتون) العسكرية بمدينة (عفرين) شمال غربي سوريا.
وقال يلدريم في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي ان القوات البرية ستشارك غدا الأحد وفقا لتطورات العملية.
وأضاف ان المقاتلات التركية دمرت معظم الأهداف التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية في (عفرين).
وأكد ان من أهم أهداف العملية التي أيدها بهجلي "ايقاف الهجمات على منطقة (درع الفرات) والقضاء على الأنشطة الارهابية الموجهة ضد تركيا في المناطق الحدودية وانقاذ الأشقاء العرب والأكراد والتركمان في المنطقة من ضغوط وظلم التنظيمات الارهابية".
من جانبه قال بهجلي ان عملية (غصن الزيتون) "مهمة والاسم الذي تحمله والمساحة التي تشملها ذات مغزى" مضيفا انه "تم التخطيط لها بشكل جيد من النواحي الدبلوماسية والعسكرية وتوجيه الرأي العام".
على صعيد متصل أكد مسؤول دبلوماسي اليوم السبت ان وزارة الخارجية التركية أرسلت رسالة الى القنصلية السورية بمدينة اسطنبول حول العملية العسكرية في مدينة (عفرين).
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن المسؤول القول ان الرسالة ارسلت عبر فرع وزارة الخارجية في اسطنبول مضيفا ان البعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة أرسلت أيضا رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بشأن العملية.
وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت سفراء دول أعضاء مجلس الأمن الدائمين وايران في وقت سابق اليوم لإطلاعهم على عملية (غصن الزيتون) العسكرية في (عفرين).
وقصفت المقاتلات التركية في وقت سابق اليوم 108 أهداف عسكرية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية بما فيها مطار (منغ) العسكري في مدينة (عفرين).
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في وقت سابق اليوم السبت ان العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة (عفرين) السورية انطلقت "بشكل فعلي".(النهاية) ر س / م م ج
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