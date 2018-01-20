الكويت - 20 - 1 (كونا) -- شهدت الجولة الثانية من بطولة الكويت للراليات التي اختتمت مساء اليوم السبت في منطقة بنيدر منافسات قوية وسط أجواء تنافسية ومشاركة نخبة من متسابقي البلاد.

وشارك في البطولة التي ينظمها نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية العديد من المتسابقين الذين اضفوا حماسة وندية على أجوائها من خلال مشاركتهم.

وفي النتائج حقق المركز الأول المتسابق مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري وحل ثانيا المتسابق عصام النجادي وملاحه أنور الشراح في حين جاء ثالثا عبدالعزيز البشير وملاحه فيصل زيدان.

وفي فئة (تي) للجيبات جاء أولا القطري الشيخ حمد بن عيد آل ثاني وملاحه الكويتي فارس الظفيري وحل ثانيا المتسابق السعودي إبراهيم المهنا وملاحه إبراهيم السند وجاء ثالثا سلمان أمان وملاحه ناصر المطيري.

وفي فئة (تي.3) للبقيات جاء في المركز الأول عبدالعزيز البشير وملاحه فيصل زيدان وجاء ثانيا ثويني الناحل وملاحه عبدالرحمن العميري في حين حل ثالثا القطري محمد المير وملاحه الكويتي أحمد الفارس.

وأشاد رئيس لجنة الراليات في النادي الشيخ عذبي نايف جابر الأحمد الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالأجواء التي رافقت إقامة البطولة من الناحية التنظيمية إذ جرت بكل سلاسة ومرونة بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة ال 12 أصحاب المهارة العالية والخبرة الكبيرة.

ونوه الشيخ عذبي النايف بالمجهودات التي يبذلها مدير لعبة الرالي في النادي مشاري السبتي "التي أسهمت وعلى الرغم من الأحوال الجوية السيئة من إظهار السباق بالصورة التي ينشدها الجميع".

وطالب المتسابقين ببذل أقصى جهودهم في الجولات المقبلة من أجل الظهور بأفضل الصور التي تعكس المستوى الحقيقي الذي وصلت إليه لعبة الراليات في البلاد.

وتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة والرعاة المساهمين في هذه البطولة وكل من شارك في دعم المشاركين فيها وأسهم في نجاحها. (النهاية) أ ي ر / ت ب