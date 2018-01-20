برلين - 20 - 1 (كونا) -- فاز فريق (فرايبورغ) اليوم السبت على نظيره (لايبزيغ) بهدفين لهدف وذلك ضمن منافسات المرحلة ال 19 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم ليفقد بذلك الفريق الثاني وصافة الدوري لصالح (باير ليفركوزن).

وفي المقابل واصل (فرايبورغ) سلسلة نتائجه الايجابية ببقائه دون خسارة للمباراة السابعة على التوالي.

وفي مباريات اخرى خسر (هوفنهايم) امام (ليفركوزن) بهدف لأربعة فيما فاز (مونشيغلادباخ) على (اوغسبورغ) بثنائية نظيفة.

وفيما تغلب (ماينتس) على (شتوتغارت) بثلاثة اهداف لهدفين خسر (فولفسبورغ) أمام (فرانكفورت) بهدف لثلاثة.

وفي هذه الاثناء يلعب (هامبورغ) ضد (كولونيا) وفي انتظار نتيجة مباراتهما.

وفي افتتاح منافسات المرحلة امس تعادل (هيرتا برلين) مع (دورتموند) بهدف لكل منهما.

وتختتم المرحلة غدا بلقائين يجمع الاول حامل اللقب ومتصدر لائحة الترتيب العام (بايرن ميونيخ) و(بريمن) بينما يتقابل في الثاني (شالكه) و(هانوفر).

ووفقا لهذه النتائج يبقى (بايرن ميونيخ) في الصدارة بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه (ليفركوزن) يليهما (لايبزغ) في المركز الثالث و(مونشينغلادباخ) و(دورتموند) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي النصف الثاني من القائمة يحتل (هانوفر) المركز العاشر متقدما بفارق نقطة على (هيرتا برلين).

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة تقبع فرق (بريمن) و(هامبورغ) و(كولونيا). (النهاية) ع ن ج / م م ج