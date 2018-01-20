عمان - 20 - 1 (كونا) -- نفت الحكومة السورية اليوم السبت ان تكون تركيا أبلغتها بالعملية العسكرية في (عفرين) وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لوقف هذه العملية التي اعتبرتها "عدوانا صارخا" على سيادتها.

ونقلت وسائل الاعلام السورية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله "ان الحكومة السورية تدين بشدة العدوان التركي على مدينة (عفرين) التي هي جزء لا يتجزأ من الاراضي السورية" مؤكدا ان "هذا العدوان يمثل الخطوة الاحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية".

واضاف المصدر "ان سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات تركيا بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الاكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي".

وطالبت الحكومة السورية وفقا للمصدر المجتمع الدولي "بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد في وقت سابق اليوم السبت ان بلاده أبلغت النظام السوري كتابيا حول العملية العسكرية في مدينة (عفرين) شمال غربي سوريا.

وجاء ذلك عقب اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة (عفرين) السورية انطلقت "بشكل فعلي" حيث شنت المقاتلات التركية غارات جوية على نقطة مراقبة وأهداف تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية. (النهاية) ط ك / ر ج