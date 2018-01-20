موسكو - 20 - 1 (كونا) -- حملت روسيا الاتحادية اليوم السبت الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية التصعيد في منطقة الحدود التركية - السورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان "قيام واشنطن بتزويد المسلحين بامدادات اسلحة عصرية في المناطق المحاذية لتركيا بما في ذلك منظومات مضادة للطائرات ساهمت في تصعيد التوتر في المنطقة ودفعت القوات التركية للقيام بعملية عسكرية خاصة هناك".

واضاف البيان ان "الخطوات الامريكية الاستفزازية التي تمثلت كذلك في فصل المناطق ذات الاغلبية الكردية في سوريا شكلت عاملا اساسيا لتصاعد الازمة في المناطق الحدودية السورية مع تركيا".

واشارت الى ان "اعلان واشنطن عن تشكيل قوات حدودية في المناطق المحاذية لتركيا وجنوح واشنطن لتفكيك الدولة السورية ودعم الجماعات المسلحة اثار ردود فعل سلبية لدى انقرة التي بدات قواتها عملية عسكرية خاصة في شمال غرب سوريا ضد التشكيلات العسكرية للاكراد".

وحذر البيان الروسي من ان "الممارسات الامريكية غير المسؤولة في سوريا تؤدي الى تقويض عملية التسوية السلمية وتعيق المفاوضات بين السوريين في جنيف والتي يتوجب ان يشارك فيها الاكراد على قدم المساواة مع بقية الاطراف السورية".

وكانت القوات المسلحة التركية بدات في وقت سابق عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة عفرين السورية بهدف منع قيام بؤر مسلحة لجماعات مناوئة لتركيا في المنطقة.(النهاية) ا س / م م ج