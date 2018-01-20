الكويت – 20 – 1 (كونا) -- تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم السبت رسالة تهنئة من وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة محمد البواردي بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي إن الوزير البواردي أعرب في رسالته عن تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد النجاح والتوفيق والسداد لخدمه وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار بما يخدم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وذكرت أن الشيخ ناصر صباح الأحمد بعث رسالة إلى الوزير محمد البواردي عبر من خلالها عن خالص شكره وتقديره على تهنئته وعلى مشاعره الأخوية والنبيلة والصادقة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها من كل مكروه تحت ظل قيادتها الحكيمة. (النهاية) ع ي س / ت ب