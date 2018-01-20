انقرة - 20 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت ان بلاده أبلغت النظام السوري كتابيا حول العملية العسكرية في مدينة (عفرين) شمال غربي سوريا.

وأضاف جاويش أوغلو في لقاء مع قناة (ان.تي.في) التركية ان سوريا مدرجة ضمن قائمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لذا ينبغي الاتصال بهم حتى ولو عبر الرسائل.

في سياق متصل قالت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان وزارة الخارجية التركية استدعت اليوم السبت سفراء دول بريطانيا وفرنسا والصين لإطلاعهم على العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في مدينة (عفرين).

وأشارت الى ان رئيس الأركان التركية خلوصي أكار أجرى اتصالين منفصلين مع نظيريه الأمريكي جوزيف دانفورد والروسي فاليري غيراسيموف قبل انطلاق عملية (غصن الزيتون) العسكرية في (عفرين).

وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت في وقت سابق اليوم سفراء روسيا والولايات المتحدة وايران لدى انقرة لإطلاعهم على العملية العسكرية.

وشنت المقاتلات التركية في وقت سابق اليوم غارات جوية على نقطة مراقبة وأهداف تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية بما فيها مطار (منغ) العسكري في مدينة (عفرين).

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في وقت سابق اليوم السبت ان العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة (عفرين) السورية انطلقت "بشكل فعلي".(النهاية) ر س