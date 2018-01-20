نيودلهي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت ان عدد ضحايا نيران القوات الباكستانية على طول الحدود الدولية ارتفع الى تسعة قتلى واكثر من 40 مصابا وسط تصاعد التوترات الحدودية في ولاية (جامو وكشمير) خلال يومين.

ونقلت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية عن مسؤول في الشرطة القول ان جنديا واربعة مدنيين قتلوا اليوم في القصف الباكستاني واطلاق النيران على طول خط المراقبة والحدود الدولية وذلك بعد مقتل جنديين ومدنيين اثنين امس الجمعة.

وأضافت الشرطة ان "قوات الحرس الباكستاني واصلت قصفها العشوائي واطلاق النار على المنشآت المدنية والامنية ليومين" مشيرة الى ان "القوات الهندية ترد على النيران بقوة وتم نقل المصابين من المدنيين وأفراد الأمن البالغ عددهم 40 الى مختلف المستشفيات".

ونقلت الوكالة عن مصادر في الجيش ان "القوات الهندية قصفت وردت على النيران ما ادى الى مصرع سبعة من الجنود الباكستانيين وتدمير اربعة مراكز تابعة لقواتها".

وذكرت انباء محلية ان "حوالي 10000 من سكان القرى الحدودية من محافظات (جامو) و(سامبا) و(كاثوا) التي تعرضت للهجوم الباكستاني اضطروا للفرار من منازلهم الى مناطق اكثر امنا وأغلقت الإدارة المحلية أكثر من 300 من المعاهد التعليمية الواقعة قرب الحدود في محافظات (جامو) و(سامبا) و(كاثوا) و(راجوري) و_بونش) عقب زيادة التوتر بسبب القصف".

وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم الجماعات المسلحة في كشمير وتمويلها ومساعدتها في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية) ا ت ك / م م ج