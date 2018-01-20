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20 يناير 2018 10:44 م
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  عام
تركيا تطلع سفراء موسكو وواشنطن وطهران على العملية العسكرية في (عفرين) السورية
20/01/2018 | LOC20:05
17:05 GMT 		| الأخبار العالمية
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اعادة مستكملة

انقرة - 20 - 1 (كونا) -- قالت وسائل اعلام محلية اليوم السبت ان وزارة الخارجية التركية استدعت سفراء روسيا والولايات المتحدة وايران لدى انقرة لإطلاعهم على العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في مدينة (عفرين) شمال غربي سوريا.
وجاءت الخطوة بعد اعلان هيئة رئاسة الاركان التركية اليوم السبت بدء عملية عسكرية في (عفرين) تحت اسم عملية (غصن الزيتون).
وقالت رئاسة الاركان في بيان ان العملية تهدف الى "ارساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا والمنطقة والقضاء على ارهابيي حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في (عفرين) وانقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الارهابيين".
وأضاف البيان ان عملية (غصن الزيتون) "تجري في اطار حقوق بلادنا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الارهاب وحق الدفاع عن النفس المسار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".
وأكد ان العملية "تستهدف الارهابيين فقط ويجري اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين".
وشنت المقاتلات التركية في وقت سابق اليوم غارات جوية على نقطة مراقبة وأهداف تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي في مدينة (عفرين) شمال غربي سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في وقت سابق اليوم السبت ان العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة (عفرين) السورية انطلقت "بشكل فعلي".(النهاية) ر س
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