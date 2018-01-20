رام الله - 20 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة لإعمال صلاحياتها بموجب ميثاق روما لمنع الاحتلال من الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينين.

جاء ذلك من خلال رسالة وجهها المالكي إلى بنسودة تناولت التصعيد الخطير للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لسياساتها الاستعمارية غير القانونية منذ الشهر الماضي بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين وما نجم عن ذلك من قتل 16 فلسطينيا وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين إلى جانب اعتقال 720 منهم 184 طفلا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الرسالة تضمنت معلومات مفصلة حول الاعتقال غير الشرعي للفتاة عهد التميمي (16 عاما) خلال اقتحام منزلها في قرية (النبي صالح) ما يشكل انتهاكا جسيما لميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال المالكي إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات منظمة وواسعة النطاق إنما هي جزء من نظام القمع والعنصرية الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قضية عهد التميمي تمثل دليلا إضافيا على ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياستها الراسخة القائمة على التمييز العنصري والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني التي تكفلها المواثيق الدولية ذات العلاقة.

وطالب المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتعبير عن موقفها بشأن العنف المتواصل الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وطالبها بمخاطبة الاحتلال للكف عن الانتهاكات المتواصلة بحق الأطفال التي تمثل خرقا جسيما لالتزامات اسرائيل.(النهاية) ن ق / م م ج