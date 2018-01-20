مسقط - 20 - 1 (كونا) -- وصل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي إلى مسقط اليوم السبت وذلك للمشاركة بالاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط.

وكان في استفبال الوزير الرشيدي مستشار وزير النفط والغاز العماني للعلاقات العامة احمد الشنفري وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي ستعقد اجتماعها غدا الاحد تضم دولا من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وهي السعودية والإمارات والكويت والجزائر وفنزويلا ودولا خارج المنظمة وهي سلطنة عمان وروسيا الاتحادية.(النهاية) م أ / م م ج