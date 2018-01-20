الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث البحري المقام بمكرمة اميرية سامية انها حددت يوم الثلاثاء المقبل موعدا لحفل اختتام فعالياته.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الشيخ سالم النواف الأحمد الصباح في بيان صحفي اليوم السبت ان الحفل الذي سيقام في قاعة (ديفان) بمدينة الكويت سيشهد تكريم الفائزين في مسابقات المهرجان التي تنوعت ما بين صيد الأسماك والالعاب الشعبية.

وأضاف الشيخ سالم النواف ان منافسات المهرجان لهذا الموسم التي اقيمت في دواوين الصيادين الثلاثة في الوطية والفنطاس والسالمية تميزت بمشاركة واسعة من محبي وهواة البحر في الكويت والخليج وسط مستوى مميز من المشاركين مشيرا الى استحداث مسابقات جديدة.

واكد أن هذا المهرجان الذي يقام برعاية ودعم كبير من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله ساهم في إحياء هذا التراث البحري الغني لاسيما بين أوساط الشباب وانتقاله من جيل إلى جيل.

وأشاد بجهود جميع اللجان العاملة بالمهرجان والتي ساهمت في نجاح فعالياته المختلفة مشيرا إلى أن الجميع يتطلع إلى المشاركة في النسخة المقبلة للمهرجان الذي بات اهم حدث تراثي بحري في البلاد يقام سنويا. (النهاية) ف ش ا / ي س ع