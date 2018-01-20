 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
20 يناير 2018 10:35 ص
04 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مسؤول أمريكي: جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي بسوريا "أولوية قصوى"      الرئيس المصري يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية      اصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة      وزير خارجية اليمن يناقش في موسكو تطورات الوضع في بلاده      الجيش اللبناني يعثر على جثث تسعة نازحين سوريين قضوا جراء الصقيع      وزير الدفاع التركي: عملية (عفرين) بدأت فعليا بقصف عبر الحدود
  اقتصاد
وكالة (فيتش) تحدد التصنيف الائتماني لتركيا عند (بي بي +) مع نظرة مستقرة
20/01/2018 | LOC09:59
06:59 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
انقرة - 20 - 1 (كونا) -- حددت وكالة (فيتش) العالمية تصنيف تركيا الائتماني عند مستوى (بي بي +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن الوكالة قولها في تقرير صادر مساء أمس الجمعة ان المؤشرات البنيوية لتركيا افضل من نظيراتها المماثلة.
واضافت ان الاقتصاد التركي حقق توازنا بين ارتفاع معدلات التضخم وحساسيات التمويل الأجنبي وتقلب الاقتصاد الكلي مقابل انخفاض الدين العام والاستقرار المالي والنمو القوي للاقتصاد.
وذكرت ان المؤشرات تبين تفوق تركيا على الدول المماثلة لها مشيرة الى ان انقرة حققت نموا قويا في العام الماضي بلغ نحو نسبة 8ر6 في المئة.
وأوضحت ان معدل نمو الاقتصاد التركي في الاعوام الخمسة الماضية بلغ نسبة 6ر5 في المئة بينما بلغ حجم النمو بالدول المماثلة لتركيا في ذات الفترة نسبة 5ر3 في المئة.
واشارت الى ان عوامل مثل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة والنمو الجيد لاقتصادات الدول الشريكة لأنقرة ساهمت في نمو الاقتصاد التركي في عام 2017.(النهاية) ر س / ش م ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
2.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يختتم رحلته الى المغرب
3.   مهرجان الموروث البحري يختتم فعالياته الثلاثاء المقبل
4.   وكالة (فيتش) تحدد التصنيف الائتماني لتركيا عند (بي بي +) مع نظرة مستقرة
5.   متسابقو الكويت يحرزون ثلاث كؤوس في الجولة الاولى لبطولة الامارات للدراجات المائية
6.   يد المساعدات الإنسانية الكويتية تواصل العطاء دون حدود وبلا تمييز
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS