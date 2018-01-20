انقرة - 20 - 1 (كونا) -- حددت وكالة (فيتش) العالمية تصنيف تركيا الائتماني عند مستوى (بي بي +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن الوكالة قولها في تقرير صادر مساء أمس الجمعة ان المؤشرات البنيوية لتركيا افضل من نظيراتها المماثلة.

واضافت ان الاقتصاد التركي حقق توازنا بين ارتفاع معدلات التضخم وحساسيات التمويل الأجنبي وتقلب الاقتصاد الكلي مقابل انخفاض الدين العام والاستقرار المالي والنمو القوي للاقتصاد.

وذكرت ان المؤشرات تبين تفوق تركيا على الدول المماثلة لها مشيرة الى ان انقرة حققت نموا قويا في العام الماضي بلغ نحو نسبة 8ر6 في المئة.

وأوضحت ان معدل نمو الاقتصاد التركي في الاعوام الخمسة الماضية بلغ نسبة 6ر5 في المئة بينما بلغ حجم النمو بالدول المماثلة لتركيا في ذات الفترة نسبة 5ر3 في المئة.

واشارت الى ان عوامل مثل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة والنمو الجيد لاقتصادات الدول الشريكة لأنقرة ساهمت في نمو الاقتصاد التركي في عام 2017.(النهاية) ر س / ش م ع