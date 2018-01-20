ابوظبي – 20 - 1 (كونا) -– احرز متسابقو الكويت في الدراجات المائية ثلاث كؤوس متنوعة هي كأسا المركز الاول وكأس المركز الثاني ضمن مشاركتهم في الجولة الاولى من بطولة موسم الامارات 2018 التي اختتمت منافساتها اليوم السبت على شواطئ جزيرة ياس في ابوظبي.

وحقق بطل العالم الكويتي يوسف العبدالرزاق كأس المركز الاول في فئة (جي بي 1) كما اضاف زميله راشد الدواس كأس المركز الاول في فئة (جي بي 3) بينما كان كأس المركز الثاني من نصيب المتسابق شاهين رمضان في فئة (الواقف) للمبتدئين.

وفي هذا الاطار عبر المتسابق العبدالرزاق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الذي تحقق في انطلاقة المسابقة برغم مشاركته بالدراجة المخصصة للتدريب بعد ان تعرضت دراجته الخاصة لعطل فني في اللحظات الاخيرة للسباق.

وقال ان فرحته كانت مضاعفة بعد اعتلائه وزميليه الكويتيين الدواس ورمضان منصة التتويج ورفع العلم الكويتي وسماع النشيد الوطني في هذه البطولة التي تقام للمرة الاولى هذا العام تحت مظلة الاتحاد الدولي للزوارق السريعة (يو أي ام).

وأشاد العبدالرزاق بتنظيم نادي ابوظبي الدولي للرياضات البحرية واهتمامه بكافة الجوانب الفنية والقانونية قبل وأثناء وبعد السباق مما انعكس بشكل ايجابي على كافة مجريات البطولة.

واثنى على دور واهتمام ومتابعة وكيل الديوان الاميري لشؤون الاسرة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد ورعاية القطاع الخاص الكويتي من خلال كل من شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي وشركة الخليج للكيبلات.

وتشمل البطولة التي ينظمها اتحاد الامارات للرياضات البحرية ست جولات تقام ثلاث منها في ابوظبي ومثلها في امارة دبي حيث ستجرى الجولة الثانية الاسبوع المقبل في امارة دبي. (النهاية) ب ص / ش م ع