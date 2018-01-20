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  الثقافة والفنون والآداب
وفد طالبات (كن من المتفوقين) يختتم رحلته الى المغرب
20/01/2018 | LOC09:56
06:56 GMT 		| الأخبار العربية
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من بدور الحمد مراكش - 20 - 1 (كونا) -- قام وفد طالبات (كن من المتفوقين) بزيارة لقرية (تحناوت) الزراعية في ختام جولته بالمغرب ضمن رحلة نظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية.
وزارت الطالبات مزرعة دشيرة في قرية (تحناوت) المتميزة بجمال الطبيعية والتي تقع بين احضان الاطلس الشاهقة ومراكش.
وتدربت الطالبات بتطبيق عملي على فنون المطبخ المغربي بأصناف أطباقه الشهيرة على يد طهاة مغربيين يرأسهم الشيف طارق مؤسس ورشة الطبخ في مزرعة دشيرة بقرية (تحناوت).
وحول انطباع الطالبات عن رحلتهن للمغرب ومساهمات الصندوق الكويتي في الخارج قالت الطالبة سارة الشطي انها تجربة ممتازة مكنتها من تقدير جهود دولة الكويت للدول الشقيقة الاخرى.
وأبدت الطالبة نجود بلال اعتزازها بدور دولة الكويت في تحسين اقتصاد الدول الاخرى ومساعدتها في مشاريع التنمية.
من جهتها قالت الطالبة شيخة الهاجري ان هذه الرحلة ساهمت في اثراء معلوماتها عن الدول في الخارج وأكسبتها قيما اهمها الاعتماد على الذات.
وشكرت الطالبات امال السبيعي وجمانة عبدالوهاب وريم العوضي الصندوق الكويتي ووزارة التربية الكويتية على جهودهما في تنظيم مثل هذه الرحلة التي اكسبت الجميع معلومات قيمة.
ويغادر وفد الطالبات اليوم السبت عائدا الى دولة الكويت بعد ان امضى سبعة ايام في المغرب زار خلالها عددا من مشاريع مولها الصندوق الكويتي وتجول خلالها في عدة اماكن تاريخية وسياحية بمدن الرباط وطنجة ومراكش. (النهاية) ب م ح / ش م ع
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