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20 يناير 2018 10:35 ص
04 جمادى الأولى 1439
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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
20/01/2018 | LOC09:00
06:00 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 20 - 1 (كونا) -- العشرون من يناير ---------------- 1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح أول مجلس تأسيسي في الكويت وقال في كلمة الافتتاح "باسم الله العلي القدير نفتتح الآن أعمال المجلس التأسيسي لدولة الكويت المستقلة. هذا المجلس الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل". واستمر المجلس التأسيسي حتى 15 يناير عام 1963 حين عقدت الجلسة الختامية.
1965 - أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح يتسلم أوراق اعتماد يونيكير كارنبيك أول سفير لهولندا لدى الكويت.
1993 - إعادة افتتاح منتزه الخيران السياحي بعد إعادة إعماره من الدمار الذي ألحقه به الغزو العراقي الغاشم وبلغت تكلفة إعادة الاعمار أربعة ملايين دينار كويتي وهو مبلغ يوضح مستوى الدمار والضرر الكبيرين اللذين لحقا بهذا المرفق السياحي جراء عدوان النظام العراقي.
2003 - وزير الكهرباء والماء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار يفتتح (مركز العلاج باللعب) التابع لمركز الارشاد النفسي والاجتماعي في دور الرعاية الاجتماعية للأطفال مجهولي الوالدين.
2004 - وزير الاعلام محمد أبوالحسن يفتتح متحف شهداء القرين ليكون شاهدا حيا على صمود الشعب الكويتي ومقاومته للمعتدي والمحتل وليمثل رمزا للوحدة الوطنية أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت.
2008 - وزير التربية ووزير التعليم العالي نورية الصبيح تفتتح المبنى الجديد لمعهد التدريب الانشائي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة جنوب الصباحية على مساحة 14 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 1400 طالب.
2009 - وزير المالية مصطفى الشمالي يفتتح مكتب البنك الدولي في دولة الكويت بهدف زيادة دعم التعاون بينهما. (النهاية)
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