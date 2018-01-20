 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
20 يناير 2018 10:35 ص
04 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مسؤول أمريكي: جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي بسوريا "أولوية قصوى"      الرئيس المصري يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية      اصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة      وزير خارجية اليمن يناقش في موسكو تطورات الوضع في بلاده      الجيش اللبناني يعثر على جثث تسعة نازحين سوريين قضوا جراء الصقيع      وزير الدفاع التركي: عملية (عفرين) بدأت فعليا بقصف عبر الحدود
  الدفاع
الرئيس الامريكي يعيد العمل في برنامج مراقبة مثير للجدل
20/01/2018 | LOC02:46
23:46 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أقر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عودة العمل في برنامج مراقبة مثير للجدل يسمح للحكومة الفدرالية بجمع البريد الالكتروني وسجلات الهاتف للاجانب في الخارج بدون مذكرة توقيف.
ووقع ترامب على تجديد الفقرة 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية بعد ان صوت مجلس الشيوخ أمس الخميس بأغلبية 65 نائبا موافقا مقابل 34 معارضا لاعتماد تمديد لمدة ستة أشهر لبرنامج المراقبة الاجنبي الاكثر إثارة للجدل والذي يسمح للحكومة الامريكية بجمع اتصالات المنظمات غير الحكومية والمواطنين الأمريكيين في الخارج دون أمر قضائي.
ودافع ترامب عن هذا الاجراء بالقول انه "أداة امنية قومية هامة للغاية لجمع المعلومات الاستخباراتية حول الارهابيين الدوليين وانتشار الاسلحة وغيرها من اهداف الاستخبارات الاجنبية الهامة الواقعة خارج الولايات المتحدة".
وقال ترامب في بيان "من أجل كشف ومنع الهجمات قبل وقوعها يجب أن نكون قادرين على اعتراض الاتصالات من الأهداف الأجنبية التي يعتقد بأنها تمتلك معلومات استخبارات اجنبية".
وأضاف "ثبت بأن الفقرة 702 هي من بين أكثر أدوات الاستخبارات الأجنبية فعالية وقد مكنت مجتمع الاستخبارات لدينا من تعطيل العديد من المؤامرات ضد مواطنينا في الداخل ورجالنا الذين يحاربون في الخارج وهي أنقذت حياة الأمريكيين بلا شك".
وبينما يستهدف القانون الأجانب يحذر المنتقدون من أنه أدى إلى المراقبة العرضية لملايين الأمريكيين الذين يتواصلون مع مواطنين غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة.
ومع ذلك دافع ترامب عن مشروع القانون باعتباره دستوريا واستشهد بالإجراءات الإضافية لحماية خصوصية الأمريكيين. (النهاية) ه ي / ر ج
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
2.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يختتم رحلته الى المغرب
3.   مهرجان الموروث البحري يختتم فعالياته الثلاثاء المقبل
4.   وكالة (فيتش) تحدد التصنيف الائتماني لتركيا عند (بي بي +) مع نظرة مستقرة
5.   متسابقو الكويت يحرزون ثلاث كؤوس في الجولة الاولى لبطولة الامارات للدراجات المائية
6.   يد المساعدات الإنسانية الكويتية تواصل العطاء دون حدود وبلا تمييز
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS