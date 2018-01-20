واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أقر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عودة العمل في برنامج مراقبة مثير للجدل يسمح للحكومة الفدرالية بجمع البريد الالكتروني وسجلات الهاتف للاجانب في الخارج بدون مذكرة توقيف.

ووقع ترامب على تجديد الفقرة 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية بعد ان صوت مجلس الشيوخ أمس الخميس بأغلبية 65 نائبا موافقا مقابل 34 معارضا لاعتماد تمديد لمدة ستة أشهر لبرنامج المراقبة الاجنبي الاكثر إثارة للجدل والذي يسمح للحكومة الامريكية بجمع اتصالات المنظمات غير الحكومية والمواطنين الأمريكيين في الخارج دون أمر قضائي.

ودافع ترامب عن هذا الاجراء بالقول انه "أداة امنية قومية هامة للغاية لجمع المعلومات الاستخباراتية حول الارهابيين الدوليين وانتشار الاسلحة وغيرها من اهداف الاستخبارات الاجنبية الهامة الواقعة خارج الولايات المتحدة".

وقال ترامب في بيان "من أجل كشف ومنع الهجمات قبل وقوعها يجب أن نكون قادرين على اعتراض الاتصالات من الأهداف الأجنبية التي يعتقد بأنها تمتلك معلومات استخبارات اجنبية".

وأضاف "ثبت بأن الفقرة 702 هي من بين أكثر أدوات الاستخبارات الأجنبية فعالية وقد مكنت مجتمع الاستخبارات لدينا من تعطيل العديد من المؤامرات ضد مواطنينا في الداخل ورجالنا الذين يحاربون في الخارج وهي أنقذت حياة الأمريكيين بلا شك".

وبينما يستهدف القانون الأجانب يحذر المنتقدون من أنه أدى إلى المراقبة العرضية لملايين الأمريكيين الذين يتواصلون مع مواطنين غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة.

ومع ذلك دافع ترامب عن مشروع القانون باعتباره دستوريا واستشهد بالإجراءات الإضافية لحماية خصوصية الأمريكيين. (النهاية) ه ي / ر ج