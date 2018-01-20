الكويت - وزارة المالية الكويتية تنفي صحة ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب لصندوق النقد الدولي بعدم وجود عجز في موازنة الكويت مؤكدة عدم صحته اطلاقا.

الكويت - شركة نفط الكويت تقول انها فازت بجائزة أفضل شركة استكشاف وإنتاج لعام 2017 ضمن قائمة الجوائز السنوية التي تقدمها منظمة (انترناشيونال فايننس) العالمية لأبرز الشركات في عدة مجالات من النشاط التجاري.

القاهرة - الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية والمقرر اجراؤها في شهر مارس المقبل.

بيروت - الجيش اللبناني يعلن العثور على جثث تسعة نازحين سوريين قضوا جراء موجة من الصقيع لدى محاولتهم التسلل من سوريا الى داخل لبنان.

بروكسل - أرقام رسمية تذكر ان هولندا كانت في 2017 ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم بعد الولايات المتحدة حيث بلغت القيمة الاجمالية لصادراتها الزراعية 92 مليار يورو (112 مليار دولار).

روما - المعهد العالي للصحة في إيطاليا يعلن إصابة ما يقرب من أربعة ملايين شخص بالانفلونزا نتيجة اكبر موجة وبائية تضرب البلاد منذ 14 عاما وتغلب احدى سلالات الفيروس على جميع اللقاحات الوقائية. (النهاية) ر ج