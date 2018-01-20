النقل والإتصالات (هيئة الطرق) الكويتية: محاسبة المتسبب بحادث سقوط دعامة معدنية على الدائري السادس 20/01/2018 | LOC00:07

21:07 GMT | أخبار الكويت من احمد المطيري الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري المهندس أحمد الحصان اليوم الجمعة عدم تسبب حادث سقوط دعامة معدنية على الطريق الدائري السادس بأي إصابات مشيرا الى اعداد تقرير حول الحادث ومحاسبة المقصر "اذا وجد اي تقصير".

وقال الحصان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الحادث تمثل في سقوط الحماية المنصوبة أسفل خطوط الضغط العالي القريبة من موقع احد المشروعات نتيجة الرياح القوية وحالة الطقس المتقلبة التي تمر بها البلاد.

ونفى ما تردد عن سقوط اجزاء انشائية من الجسر موضحا ان هذه "الشدة المعدنية" توضع أسفل خطوط الضغط العالي ضمن إجراءات الأمن والسلامة التي تشترطها هيئة الطرق على المقاولين المنفذين للمشروعات.

واضاف الحصان انه لم ينجم عن الحادث أي إصابات مبينا انه تم ازالة الحديد عن الطريق تمهيدا لفتحه وعودته إلى وضعه الطبيعي.

وذكر ان الهيئة طالبت بالمقاول بضرورة الالتزام بأسس الأمن والسلامة مؤكدا أن الحادث لا يعطل مسار الأعمال الخاصة في المشروع.(النهاية) ا م / ج خ إطبع أرسل حفظ Share مشاركة