 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
20 يناير 2018 10:35 ص
04 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
مسؤول أمريكي: جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي بسوريا "أولوية قصوى"      الرئيس المصري يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية      اصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة      وزير خارجية اليمن يناقش في موسكو تطورات الوضع في بلاده      الجيش اللبناني يعثر على جثث تسعة نازحين سوريين قضوا جراء الصقيع      وزير الدفاع التركي: عملية (عفرين) بدأت فعليا بقصف عبر الحدود
  النقل والإتصالات
(هيئة الطرق) الكويتية: محاسبة المتسبب بحادث سقوط دعامة معدنية على الدائري السادس
20/01/2018 | LOC00:07
21:07 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط

من احمد المطيري

الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري المهندس أحمد الحصان اليوم الجمعة عدم تسبب حادث سقوط دعامة معدنية على الطريق الدائري السادس بأي إصابات مشيرا الى اعداد تقرير حول الحادث ومحاسبة المقصر "اذا وجد اي تقصير".
وقال الحصان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الحادث تمثل في سقوط الحماية المنصوبة أسفل خطوط الضغط العالي القريبة من موقع احد المشروعات نتيجة الرياح القوية وحالة الطقس المتقلبة التي تمر بها البلاد.
ونفى ما تردد عن سقوط اجزاء انشائية من الجسر موضحا ان هذه "الشدة المعدنية" توضع أسفل خطوط الضغط العالي ضمن إجراءات الأمن والسلامة التي تشترطها هيئة الطرق على المقاولين المنفذين للمشروعات.
واضاف الحصان انه لم ينجم عن الحادث أي إصابات مبينا انه تم ازالة الحديد عن الطريق تمهيدا لفتحه وعودته إلى وضعه الطبيعي.
وذكر ان الهيئة طالبت بالمقاول بضرورة الالتزام بأسس الأمن والسلامة مؤكدا أن الحادث لا يعطل مسار الأعمال الخاصة في المشروع.(النهاية) ا م / ج خ
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
2.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يختتم رحلته الى المغرب
3.   مهرجان الموروث البحري يختتم فعالياته الثلاثاء المقبل
4.   وكالة (فيتش) تحدد التصنيف الائتماني لتركيا عند (بي بي +) مع نظرة مستقرة
5.   متسابقو الكويت يحرزون ثلاث كؤوس في الجولة الاولى لبطولة الامارات للدراجات المائية
6.   يد المساعدات الإنسانية الكويتية تواصل العطاء دون حدود وبلا تمييز
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS