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  الشؤون السياسية
وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره البولندي على هامش اجتماعات مجلس الأمن
19/01/2018 | LOC21:25
18:25 GMT 		| أخبار الكويت
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الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال لقائه وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة جاسيك زابوتويز
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال لقائه وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة جاسيك زابوتويز
نيويورك - 19 - 1 (كونا) -- التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم الجمعة وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة جاسيك زابوتويز على هامش أعمال اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وبحث اخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.(النهاية) ج خ
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