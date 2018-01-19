انقرة - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت مصادر أمنية تركية اليوم الجمعة ان منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمدينة (قهرمان مرعش) جنوبي تركيا وضعت على أهبة الاستعداد للتصدي للهجمات المحتملة من سوريا.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن المصادر القول ان منظومة الدفاع الجوي للحلف والتي تم استقدامها من ايطاليا عام 2016 جرى تفعيلها وصيانتها في اطار الاجراءات الأمنية المتخذة على الحدود.

من جانب آخر بدأت القوات التركية اليوم الجمعة تشغيل المرحلة الأولى من نظام (قايي) للأمن الحدودي المزود بأجهزة استشعار إلكترونية متطورة على الحدود بين مدينة (هطاي) المتاخمة للحدود السورية و(عفرين).

ونقلت وكالة (أناضول) عن مصادر عسكرية ان مستشارية الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع التركية قامت بتطوير نظام (قايي) لدعم اجراءات تأمين الحدود مع سوريا.

وأضافت ان المرحلة الأولى من النظام التي يبلغ طولها 40 كيلومترا من الحدود بين (هطاي) و(عفرين) تم الانتهاء من انجاز نصفها.

ويتضمن النظام أجهزة مصنوعة محليا في تركيا ويقوم برصد أي أجسام طائرة أو مركبات أو أشخاص تقترب من الحدود ويرسل على الفور تحذيرا بشأن ذلك إلى مركز القيادة.

وتأتي الخطوتان في الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة (عفرين) شمالي سوريا والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية.(النهاية) ر س / م م ج