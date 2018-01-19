انقرة - 19 - 1 (كونا) -- دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو اليوم الجمعة الى اللجوء الى "الدبلوماسية" قبل شن عملية عسكرية في مدينة (عفرين) السورية مؤكدا أهمية التوصل الى اتفاق دولي.

وقال كليجدار أوغلو في تصريح صحفي "إذا تم اللجوء الى الدبلوماسية سيتم التوصل الى اتفاق" محذرا من تفاقم المشكلة وتبعاتها الكبيرة على تركيا.

وانتقد تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم حول العملية العسكرية الوشيكة في (عفرين) معتبرا ان أي هجوم على المدينة سيكون مكلفا.

وأوضح ان (عفرين) ليست مثل مدينة (الباب) التي تم تحريرها مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في أغسطس 2016 ضمن عملية (درع الفرات).

وأشار الى ان عملية (الباب) التي قتل فيها 72 جنديا تركيا "شهدت اتفاقا دوليا من قبل الولايات المتحدة وروسيا وايران وسوريا".

وأشاد بجهود رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان واللذان قاما بزيارة الى موسكو أمس الخميس.

وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن في وقت سابق اليوم ان بلاده ستنفذ عملية عسكرية في (عفرين) بعد اعلان قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انشاء قوة تدريب حدودية أمنية قوامها 30 ألف عنصر في مناطق واقعة شمال سوريا على الحدود مع تركيا والعراق والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية.(النهاية) ر س / م م ج