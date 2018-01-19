 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
19 يناير 2018 10:59 م
03 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
اصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة      وزير خارجية اليمن يناقش في موسكو تطورات الوضع في بلاده      الجيش اللبناني يعثر على جثث تسعة نازحين سوريين قضوا جراء الصقيع      وزير الدفاع التركي: عملية (عفرين) بدأت فعليا بقصف عبر الحدود
  عام
زعيم المعارضة التركية يدعو الى "الدبلوماسية" قبل عملية (عفرين) العسكرية
19/01/2018 | LOC21:02
18:02 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
انقرة - 19 - 1 (كونا) -- دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو اليوم الجمعة الى اللجوء الى "الدبلوماسية" قبل شن عملية عسكرية في مدينة (عفرين) السورية مؤكدا أهمية التوصل الى اتفاق دولي.
وقال كليجدار أوغلو في تصريح صحفي "إذا تم اللجوء الى الدبلوماسية سيتم التوصل الى اتفاق" محذرا من تفاقم المشكلة وتبعاتها الكبيرة على تركيا.
وانتقد تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم حول العملية العسكرية الوشيكة في (عفرين) معتبرا ان أي هجوم على المدينة سيكون مكلفا.
وأوضح ان (عفرين) ليست مثل مدينة (الباب) التي تم تحريرها مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في أغسطس 2016 ضمن عملية (درع الفرات).
وأشار الى ان عملية (الباب) التي قتل فيها 72 جنديا تركيا "شهدت اتفاقا دوليا من قبل الولايات المتحدة وروسيا وايران وسوريا".
وأشاد بجهود رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان واللذان قاما بزيارة الى موسكو أمس الخميس.
وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن في وقت سابق اليوم ان بلاده ستنفذ عملية عسكرية في (عفرين) بعد اعلان قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انشاء قوة تدريب حدودية أمنية قوامها 30 ألف عنصر في مناطق واقعة شمال سوريا على الحدود مع تركيا والعراق والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية.(النهاية) ر س / م م ج
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   صورة اليوم
2.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
3.   90 عاما على انطلاق مسيرة الطيران في الكويت
4.   تركيا: سنقدم صيغة للاتحاد الاوروبي لإعفاء مواطنينا من تأشيرات دخول اوروبا
5.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يجري جولة حرة في مدينة مراكش المغربية
6.   متحف السكة الحديد بالمدينة المنورة.. واجهة حضارية وثقافية حجازية
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS