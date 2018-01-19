بيروت - 19 - 1 (كونا) -- قرر المجلس الاعلى للدفاع اللبناني اليوم الجمعة اتخاذ "جميع الوسائل والاجراءات" لمنع اسرائيل من اقامة جدار فاصل في مناطق يتحفظ عليها لبنان عند حدوده الجنوبية.

وقال المجلس الاعلى للدفاع في بيان بعد اجتماعه برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون انه يعتبر أن ما يسمى بالجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان والذي تنوي اسرائيل اقامته عند النقاط ال13 التي يتحفظ لبنان عليها خرقا للقرار 1701 مضيفا أن "لبنان قرر أن يتخذ جميع الوسائل والاجراءات لمنع خرق هذا القرار".

حضر اجتماع المجلس رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وعدد من الوزراء وقادة الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني حذر في وقت سابق اليوم من تداعيات بناء اسرائيل للجدار على جهود القوات الدولية والجيش اللبناني الرامية للحفاظ على الامن والاستقرار عند الحدود الجنوبية.

يشار الى ان المجلس الاعلى للدفاع يتولى بموجب القانون اللبناني اقرار الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية التي تحددها الحكومة اللبنانية ويوزع المهام الدفاعية على الاجهزة والوزارات المعنية ويعطي التوجيهات اللازمة بشأنها. (النهاية) و س م / ه س ص