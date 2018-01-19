واشنطن - 19 - 1 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الجمعة ان "الإرهاب" لم يعد محور تركيز الامن الأمريكي.

وقال ماتيس في خطاب القاه في جامعة (جون هوبكنز) "ان صراع القوة وليس الارهاب هو المحور الرئيسي للأمن القومي الامريكي".

وأضاف "نحن نواجه تهديدات متزايدة من القوى التصحيحية مثل الصين وروسيا والدول التي تسعى إلى خلق عالم يتسق مع نماذجها الاستبدادية".

وأشار الوزير الامريكي الى روسيا والصين مؤكدا "لقد تآكلت قدرتنا التنافسية في كل مجال من مجالات الحرب - الجوية والبرية والبحرية والفضائية والفضاء السيبراني - وتتدهور باستمرار.. وليس لدى الولايات المتحدة حق مسبق للفوز في ميدان المعركة".

وقال "بالنسبة للذين يهددون تجربة امريكا في الديمقراطية: إذا تحديتمونا فسيكون هذا هو اطول ايامكم وأسوأها". (النهاية) أك / م م ج