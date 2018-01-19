الكويت - 19 - 1 (كونا) -- ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم الجمعة وفد دولة الكويت المشارك في أعمال جلسة مجلس الأمن المعنية ب(صون الأمن والسلم الدوليين) تحت عنوان "بناء الشراكة الإقليمية في أفغانستان وآسيا الوسطى: كنموذج لربط الأمن والتنمية" وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأكد الشيخ صباح الخالد في كلمته أهمية بناء الشراكات الإقليمية ودون الإقليمية الفعالة التي تهدف الى تعزيز الأمن والتنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية مثمنا الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA).

وشدد في الوقت ذاته على أهمية دعم أفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار فيها وحشد كل الجهود الدولية من اجل استعادة أفغانستان دورها ومكانتها الطبيعية لاسيما أنها تعتبر شريكا أساسيا لدول المنطقة.

وضم وفد دولة الكويت المشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.(النهاية) ج خ