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مسؤول ايراني: وصول (روبوتات) بحرية الى مكان غرق الناقلة (سانجي)
19/01/2018 | LOC20:01
17:01 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 19 - 1 (كونا) -- اكد مسؤول ايراني اليوم الجمعة وصول (روبوتات) بحرية الى مكان غرق الناقلة (سانجي) قبالة الساحل الشرقي للصين من اجل الحصول على معلومات بشأن وضع السفينة المنكوبة.
ونقلت وكالة انباء (مهر) الايرانية عن المتحدث باسم شركة ناقلات النفط الوطنية محسن بهرامي انه استنادا الى آخر المعلومات الواردة من مندوب شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية فقد وصلت عدة (روبوتات) قادرة على الغوص الى موقع غرق السفينة المنكوبة (سانجي).
واضاف بهرامي ان الروبوتات ستقوم باجراء الاختبارات تحت الماء عند حلول الظلام لافتا الى انها ستقوم بالعمليات الرئيسية للبحث عن رفات الضحايا يوم غد السبت.
وذكر المسؤول الايراني ان الناقلة (سانجي) موجودة في قاع المحيط الهادي على عمق 115 مترا مما يجعل مهمة الغواصين "صعبة جدا" موضحا ان الروبوتات لا يمكنها استخراج جثث الضحايا وانما تقوم بإعطاء معلومات عن وضع السفينة.
واعرب عن أمله في الحصول على معلومات أولية من الجانب الصيني عصر يوم غد السبت بعد تحليل الاختبارات مشيرا الى ان الناقلة المنكوبة قد دمرت كليا بسبب النيران الهائلة التي التهمتها في الساعات الاربع الاخيرة قبل غرقها.
وكانت الناقلة (سانجي) قد غرقت مطلع الاسبوع الماضي بعد اصطدامها مع سفينة شحن صينية قبالة ساحل الصين الشرقي ما ادى الى مصرع جميع طاقمها ال32 بينما كانت في طريقها الى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من مكثفات الغاز المصدر المقدرة قيمتها ب60 مليون دولار.(النهاية) ف ز / م م ج
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