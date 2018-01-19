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  رياضة
بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية لمكافحة الفساد الرياضي
19/01/2018 | LOC19:41
16:41 GMT 		| الأخبار العالمية
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لندن - 19 - 1 (كونا) -- وقعت بريطانيا وفرنسا اليوم الجمعة اتفاقية لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد الرياضي وترتيب نتائج المباريات عن طريق الرهانات غير الشرعية.
ووقع على الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزير الثقافة والاعلام والرياضة مات هانكوك وعن الجانب الفرنسي وزيرة الرياضة لورا فلاسال.
وبموجب الاتفاقية تلتزم بريطانيا بتقديم خبرتها في تنظيم الاولمبياد واولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة 2012 وبطولة العالم للريغبي عام 2015.
وقال هانكوك في تصريح صحفي عقب توقيعه على الاتفاقية ان "لندن وباريس حليفتان في كل المجالات وفي مجال مكافحة الفساد الرياضي سواء المتعلق بالرهانات غير المشروعة او تناول المنشطات وكلها فضائح هزت العالم في الأعوام الاخيرة".
واكد انه من الضروري اتخاذ مقاربة دولية مشتركة لمحاربة الفساد بما يحافظ على ثقة الجمهور والمشجعين في نزاهة المسابقات الرياضية المحلية والعالمية.
وذكر ان بريطانيا لديها خبرة واسعة في هذا المجال عبر هيئات متخصصة تسهر على مراقبة كل ما يتعلق بالشأن الرياضي لافتا الى ان فرنسا ستستضيف عام 2023 بطولة العالم للريغبي وأولمبياد عام 2024 .
واشار هانكوك الى ان أولمبياد لندن 2012 وفر 14 مليار جنيه استرليني (حوالي 19 مليار دولار) من التجارة والاستثمار بينما ساهمت بطولة العالم للريغبي في عام 2015 بنحو 1ر1 مليار جنيه (حوالي 5ر1 مليار دولار) في الاقتصاد البريطاني.
يذكر ان توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار الزيارة التي اجراها امس الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بريطانيا حيث عقد اجتماع قمة مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي لبحث التعاون العسكري والامني والاقتصادي بحضور عدد من الوزراء من الجانبين. (النهاية) م ر ن / م م ج
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