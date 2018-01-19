الثقافة والفنون والآداب حدث في مثل هذا اليوم في الكويت 19/01/2018 | LOC09:02

06:02 GMT | أخبار الكويت الكويت - 19 - 1 (كونا) -- التاسع عشر من يناير ------------------- 1964 - سجاد حيدر يقدم أوراق اعتماده لأمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح وكان أول سفير لباكستان لدى دولة الكويت.

1969 - الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت تعقد اجتماعها الأول وأقرت لائحتها الداخلية بانتخاب تسعة أعضاء يمثلون الهيئة الادارية وقد زكت الجمعية العمومية التأسيسية الهيئة الادارية الأولى وكانت برئاسة عبدالله النفيسي ويعتبر الاتحاد منظمة طلابية نقابية تقوم على الشورى وتمثل طلبة الكويت في جميع أنحاء العالم.

1987 - وقوع حرائق متعمدة في بعض المواقع النفطية في مدينة الأحمدي وتم القاء القبض على مرتكبي هذه الحوادث في 31 يناير من العام نفسه كما تم العثور على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار في حوزة مرتكبي هذه الجرائم وعددهم 11 شخصا.

1987 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وجاء في مادته الأولى " الانضمام إلى اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي أقرها مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير في اجتماعه السنوي المنعقد في سيؤول في أكتوبر عام 1985 وتم أخذ مساهمة الكويت في رأسمال الوكالة من الاحتياطي العام للدولة.

1991 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يلقي كلمة بمناسبة بدء العمليات القتالية لتحرير دولة الكويت قال فيها "انه لاحت مع الخيوط الأولى لفجر يوم الخميس الثاني من رجب بشائر النصر وبدأ الحق يأخذ طريقه ليبدد الظلام ويدحر الطغيان".

1993 - مجلس الأمة يرفض اقرار القانون رقم (29) لسنة 1990 في شأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني والقانون رقم (30) لسنة 1990 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس الوطني وبناء عليه فقد زال اعتبارا من 24 أبريل 1990 ما كان للمرسومين من قوة القانون وذلك وفقا للمادة 71 من الدستور.

1999 - الموافقة على قبول عضوية دولة الكويت في مؤتمر نزع التسلح الدولي الذي عقد في جنيف وذلك كعضو مراقب.

2002 - افتتاح مكتبة عبدالعزيز حسين الثقافية التي تحتوي على عدد من الكتب العربية والأجنبية والمراجع والدوريات العربية والأجنبية والمخطوطات العربية اضافة إلى أشرطة الفيديو المنتقاة والتي تحتوي على أفلام وثائقية وأخرى حول ثقافة الشعوب وهي تقع في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي في منطقة مشرف.

2009 - سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح قمة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية أو ممثليهم ويعلن سموه عن تبرع الكويت ب 500 مليون دولار كمساهمة في مبادرة أطلقها سموه لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية العربية اضافة إلى مبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وتعتبر القمة الاقتصادية هي الأولى على مستوى العالم العربي.

2009 - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة يصدر قرارا بإشهار نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والاعلام بهدف رعاية مصالح الفنانين والدفاع عن حقوقهم.

2010 - وفاة صلاح فهد المرزوق عن عمر ناهز 62 عاما وهو أحد رجال الأعمال الذين لهم مساهمات اقتصادية وانجازات في الكويت.

2014 - تزكية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسا للاتحاد البرلماني العربي لفترة جديدة خلال انعقاد المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني.

2014 - الجمعية العمومية للمجلس الاولمبي الاسيوي ممثلة للاسرة الاولمبية الاسيوية وبإجماع اعضائها تختار الكويتيين خالد الحمد ويوسف الشاهين وسام المجلس الاولمبي الاسيوي لدوريهما في تأسيس الحركة الشبابية والرياضية في الكويت.

2015- بنك الائتمان الكويتي يطلق خدمة القرض الالكتروني. (النهاية) إطبع أرسل حفظ Share مشاركة