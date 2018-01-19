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  الشؤون السياسية
الشيخ صباح الخالد يعقد محادثات مع وزير الخارجية الكازخستاني
19/01/2018 | LOC03:00
00:00 GMT 		| الأخبار العالمية
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نيويورك - 18 - 1 (كونا) -- اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزير الخارجية الكازخستاني خيرات عبدالرحمانوف اليوم الخميس وذلك على هامش أعمال إجتماعات مجلس الأمن الدولي.
وذكر بيان رسمي ان الجانبين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
واضاف ان الجانبين بحثا ايضا سبل تعزيز التعاون المشترك حيال آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح و مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي و مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبدالله محارب الهين.(النهاية) س ع م
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