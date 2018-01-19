نيويورك - الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي يؤكد ان دولة الكويت تولي أهمية قصوى لكافة القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل وضمان الإستخدام السلمي للطاقة الذرية وهي القضايا التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

موسكو - مسؤولون عسكريون روس واتراك يناقشون في موسكو تطورات الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك سوريا.

عمان - النظام السوري يعلن مشاركته في مباحثات جديدة دعا إلى عقدها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا بالعاصمة النمساوية فيينا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

عمان - إسرائيل تعرب عن "أسفها وندمها الشديدين" للأردن إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان التي وقعت في شهر يوليو الماضي وراح ضحيتها مواطنان أردنيان.

بغداد - عدم بلوغ النصاب القانوني داخل مجلس النواب العراقي يحول دون التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد.(النهاية) س ع م