مدريد - 18 - 1 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا بشق الأنفس بهدف وحيد على مضيفه (ليغانيس) في المباراة التي جمعتهما على ملعب (بوتاركي) اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الملك الإسباني. وأحرز أسينسيو هدف الفوز القاتل في الدقيقة ال89 من زمن المباراة ليضع الريال الذي يعاني من نتائج سلبية منذ مطلع العام الجديد قدما في دور نصف النهائي الذي سيحسم بطاقته في موقعة الإياب في ملعب (سانتياغو برنابيو) يوم الأربعاء المقبل. يذكر ان الريال كان تأهل لربع النهائي بعدما فاز على (نومانسيا) بخمسة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث فاز بثلاثية نظيفة ذهابا وتعادل بهدفين لمثلهما إيابا في دور ال16 بالبطولة.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (برشلونة) أمام جاره (إسبانيول) بهدف وحيد فيما فاز (إشبيلية) على (اتلتيكو مدريد) بهدفين لهدف وفاز (فالنسيا) على (ألافيس) بهدفين لهدف. (النهاية) ه ن د / س ع م