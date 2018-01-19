نيويورك - 18 - 1 (كونا) -- التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي وزير خارجية روسيا الإتحادية الصديقة سيرغي لافروف اليوم الخميس وذلك على هامش أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وذكر بيان رسمي ان الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بالاضافة الى بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح و مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبدالله محارب الهين.(النهاية) س ع م