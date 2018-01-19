نيويورك - 18 - 1 (كونا) -- ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي وفد دولة الكويت في اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الكازخستاني خيرات عبدالرحمانوف بمقر الامم المتحدة اليوم الخميس.

ويتناول الاجتماع الذي نظمه مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي (إكوسوك) عرض مدونة قواعد السلوك نحو تحقيق عالم خال من الارهاب. وقد ضم وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبدالله محارب الهين وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية.(النهاية) س ع م