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  الشؤون السياسية
وزير الخارجية الروسي يدعو الى رؤية دولية موحدة بشان الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران
19/01/2018 | LOC01:13
22:13 GMT 		| الأخبار العالمية
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نيويورك - 18 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس ان بلاده تدعو الى رؤية موحدة للمجتمع الدولي بشان الالتزام بالاتفاق النووي المصادق عليه مع ايران.
وقال لافروف في كلمته خلال اجتماع مجلس الامن الدولي لبحث قضايا عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل "يجب توحيد الجهود الدولية من اجل ضمان تنفيذ خطة الاعمال المشتركة الشاملة لتسوية برنامج ايران النووي لاسيما وان مجلس الامن الدولي تبنى القرار رقم 2231 بهذا الشأن وهو المخول بتنفيذه".
واعرب عن قلقه من ان فشل الاتفاق النووي مع ايران اثر تلويح الولايات المتحدة بالانسحاب موضحا "سيكون مدعاة للقلق من قبل المجتمع الدولي قاطبة بما في ذلك فرص تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية".
من جانب آخر اعرب لافروف عن القلق إزاء خطر الإرهاب الكيميائي في منطقة الشرق الأوسط لاسيما على أراضي سوريا والعراق لافتا الى ان المسلحين يمتلكون تقنيات وقدرات إنتاجية خاصة بهم لانتاج المواد السامة وتطوير قنوات متفرعة للحصول على مشتقاتها.
وأشار الى ان بلاده اقترحت وضع وثيقة جديدة ملزمة قانونيا هي الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب الكيميائي حيث تم طرح مشروع الاتفاقية على مؤتمر حول نزع السلاح في جنيف داعيا الى استئناف المفاوضات بشانها والتوافق عليها بأسرع وقت. (النهاية) ا ص ف / س ع م
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