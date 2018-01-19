واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الخميس ان وزيرها ريكس تيلرسون سيبدأ جولة اوروبية الاسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر ناورت للصحفيين ان الجولة تشمل بريطانيا وبولندا وفرنسا وسويسرا حيث سيلتقي العديد من المسؤولين هناك.

واضافت المسؤولة الامريكية ان محادثات تيلرسون مع هؤلاء المسؤولين ستركز على القضايا الدولية لاسيما الامنية منها.

واوضحت انه سيشارك مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيبدأ في ال24 من الشهر الجاري.(النهاية) ه ي / س ع م