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  اقتصاد
المفوضية الأوروبية تقترح قواعد "أكثر مرونة" في ضريبة القيمة المضافة
18/01/2018 | LOC21:55
18:55 GMT 		| الأخبار العالمية
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بروكسل - 18 - 1 (كونا) -- اقترحت المفوضية الاوروبية اليوم الخميس قواعد جديدة تمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مزيدا من المرونة في تحديد نسب ضريبة القيمة المضافة.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب بيير موسكوفيتشي في معرض تقديمه للمقترحات في مؤتمر صحفي "نتخذ اليوم خطوة أخرى نحو إنشاء منطقة واحدة لضريبة القيمة المضافة لأوروبا تتمتع بقواعد أكثر بساطة لدولنا وشركاتنا".
وأوضح موسكوفيتشي أن تلك القواعد ستمنح الدول الأوروبية مزيدا من الحرية لتطبيق نسب مخفضة لضريبة القيمة المضافة على منتجات أو خدمات محددة.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن وضع ضريبة قيمة واحدة للاتحاد الأوروبي سيخفض كثيرا حجم خسائر سنوية تقدر ب 50 مليار يورو (نحو 61 مليار دولار) بسبب أعمال الاحتيال ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة.
وأصبحت قواعد الاتحاد الأوروبي الموحدة لضريبة القيمة المضافة والتي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء في عام 1992 "قديمة ومقيدة للغاية".
وتسمح تلك القواعد للدول الأعضاء بتطبيق معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة على عدد قليل من القطاعات والمنتجات.
وستلغى القائمة الحالية المعقدة للسلع والخدمات التي يمكن أن تطبق عليها نسب منخفضة من ضريبة القيمة المضافة وستستبدل بقائمة جديدة من المنتجات مثل الأسلحة والتبغ التي سيطبق عليها المعدل المعياري البالغ 15 في المئة أو أكثر. (النهاية) ن خ / ه س ص
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