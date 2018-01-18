بروكسل - 18 - 1 (كونا) -- قالت مصادر أوروبية اليوم الخميس ان ثمة توقعات بان يشطب وزراء مالية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل ثمانية من قائمة الملاذات الضريبية ال17 التي حددها الاتحاد الاوروبي في ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر في الاتحاد الاوروبي للصحفيين انه سيتم شطب بربادوس وغرينادا وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا وبنما وتونس والامارات العربية المتحدة من لائحة الاتحاد الاوروبي للدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية.

ويأتي هذا القرار بعد أن قدمت الدول الثماني المعنية التزامات تبرر القرار منذ منذ نشر القائمة في 5 ديسمبر 2017. وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فقد تم تقييم هذه الالتزامات على المستوى السياسي واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن الالتزامات تبرر شطب هذه الدول من القائمة.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد ال28 تبنوا في 5 ديسمبر 2017 للمرة الأولى قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا خارج التكتل وهي سابقة في تاريخ الاتحاد. (النهاية) ن خ / م م ج