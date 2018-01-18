الكويت - 18 - 1 (كونا) -- ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة نورسلطان نزارباييف بصفة بلاده رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن أعمال جدول اجتماعات مجلس الأمن الدولي تحت بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة حيث قدم الامين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن حول هذا الشأن.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر محمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قد وصل أمس إلى نيويورك للمشاركة في أول نقاش مفتوح من الاجتماعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن وذلك في إطار تبوؤ دولة الكويت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019.(النهاية) ع ب د