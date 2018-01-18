الكويت - 18 - 1 (كونا) -- توج منتخب الكويت بلقب بطولة سمو امير البلاد الدولية السابعة الكبرى للرماية التي اختتمت مساء اليوم الخميس بحصده عشر ميداليات بواقع سبع ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وجاء التتويج الكويتي في البطولة التي شهدت مشاركة اكثر من 320 راميا ورامية يمثلون 39 دولة بجدارة واستحقاق وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني منتخب عمان الذي حقق ميداليتين ذهبية وفضية فيما حلت تونس في المركز الثالث بميداليتين ذهبية وبرونزية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة التي استمرت ستة ايام تتويج الرامي الكويتي احمد العفاسي بذهبية مسابقة رماية (الدبل تراب) بعد أن اصاب 76 طبقا متقدما على الرامي الايطالي شيانسي اليساندرو الذي حل في المركز الثاني برصيد 73 طبقا فيما ذهبت الميدالية البرونزية الى الكويتي سعد المطيري برصيد 55 طبقا.

من جانبه ثمن الامين العام للاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي عاليا دعم سمو الأمير الكبير للرماية الكويتية والذي يتجسد بتنظيم هذه البطولة سنويا مشيدا بتتويج ابطال الكويت بالبطولة بعد تحقيقهم النصيب الأكبر من الميداليات لا سيما الذهبية.

وقال العصيمي في كلمته في حفل الختام ان البطولة شكلت فرصة للرماة والراميات المشاركين لاكتساب الخبرات في ضوء مشاركة عدد من المصنفين العالميين مضيفا أن اتحاده سيواصل عمله الدؤوب للارتقاء برياضة الرماية الكويتية وتحقيق المزيد عن الإنجازات.

من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية الايطالي لوشيانو روسي بالتنظيم المميز للبطولة وبدعم سمو أمير البلاد لهذه الرياضة وتخصيص بطولة سنوية دولية تحمل اسم سموه موضحا ان النتائج المتميزة لرماة وراميات الكويت لفتت نظره في النسخة السابعة للبطولة.

وقال روسي في تصريح للصحفيين عقب الختام ان الرماية الكويتية "محظوظة" كونها تحتضن أهم ميدان رماية على مستوى العالم إضافة إلى انها تمتلك مجموعة مميزة من الرماة والراميات مبديا إعجابه براميات الكويت وتألقهن اللافت في البطولة.

بدوره اهدى الرامي الذهبي العفاسي الميدالية الذهبية التي حصل عليها في مسابقة دبل تراب للرجال الى مقام سمو امير البلاد وكل منتسبي النادي الكويتي للرماية مبينا ان فوزه جاء بعد منافسات قوية مع مجموعة من افضل رماة العالم.

وقال العفاسي ان تميز رماة وراميات الكويت في البطولة جاء بفضل الاستعدادات التي وفرها النادي من خلال المعسكرات والبطولات التي أقامها معتبرا هذه الإنجازات دافعا لجميع الرماة في الاستحقاقات المقبلة.(النهاية) ف ش ا / ع ب د