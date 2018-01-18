واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل الامريكية اليوم الخميس انخفاض أعداد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له في 45 عاما.

وقالت الوزارة في تقريرها الاسبوعي الاحدث بشأن طلبات الاعانة للعاطلين عن العمل إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على التأمين لإعانة البطالة قد انخفض بمقدار 41 ألف طلب ووصل إلى 220 ألفا في الأسبوع الثاني من عام 2018 وهو أدنى مستوى منذ فبراير من عام 1973.

وبذلك فقد تجاوز التقرير التوقعات التي أشارت إلى تراجع طلبات العاطلين الجديدة إلى نحو 250 ألفا.

ومع ذلك يرى محللون أن هذا الانخفاض كان في الأرجح "مصطنعا" بسبب مصاعب واجهها طالبو الاعانة في التكيف مع الآثار الموسمية وفصل الشتاء في الولايات المتحدة.

كما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الخاص بالمطالبات الأولية المتعلقة بالرواتب غير الزراعية التي تعتبر مقياسا أفضل لسوق العمل ب 6250 طلبا ووصل إلى 500ر244 طلب.

وكان الأسبوع الماضي هو الأسبوع ال 150 على التوالي الذي ظلت فيه طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل من عتبة ال 300 ألف ما يشير إلى سوق عمل قوي وهذا أطول تمدد منذ عام 1970.

وحاليا يعد معدل العاطلين في الولايات المتحدة في أدنى مستوى له في 17 عاما بنسبة 1ر4 في المئة. (النهاية) ه ي / ه س ص