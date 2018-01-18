فيينا - 18 - 1 (كونا) -- قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان الطلب العالمي على النفط في عام 2017 ارتفع بواقع 7ر1 مليون برميل في اليوم ليبلغ بذلك مجموع الطلب خلال العام الماضي 99ر96 مليون برميل يوميا.

وتوقعت المنظمة في تقريرها الدوري لشهر يناير الجاري الذي صدر اليوم الخميس استمرار الطلب على النفط خلال عام 2018 ليصل الى 51ر98 مليون برميل يوميا.

وجاء في التقرير الدوري لمنظمة (اوبك) ان معدل أسعار خامات سلة (أوبك) بلغ 60ر62 دولار للبرميل في شهر ديسمبر 2017 وهو اعلى معدل منذ يونيو 2015 وذلك بفضل تعديل الانتاج طبقا لإعلان التعاون بين الدول المنتجة من ناحية ولنمو الطلب من ناحية أخرى.

كما سجل التقرير ارتفاعا في سعر خامات برنت ب23ر1 دولار ليبلغ سعر البرميل منه 09ر64 دولار بينما ارتفع سعر خام تكساس الوسيط ب 28ر1 دولار ليبلغ 95ر57 دولار للبرميل.

وتوقع التقرير ان يصل انتاج (أوبك) في 2018 الى 1ر33 مليون برميل في اليوم اي اعلى مما كان مقدرا في السنة الماضية بحوالي 2ر0 مليون برميل.

وفيما يتعلق بالعرض من خارج (اوبك) اشار التقرير الى انه تم تعديل معدله بواقع 16ر0 مليون برميل في اليوم ليصل الى 15ر1 مليون برميل يوميا مدفوعا بتوقعات نمو مرتفعة في الولايات المتحدة وكندا.

وتناول تقرير (اوبك) الشهري توقعات النمو الاقتصادي العالمي مشيرا الى انه تمت مراجعة معدل النمو العالمي في عام 2017 من 7ر3 في المئة لسنتي 2017 و2018 الى 6ر2 في المئة في 2018 وأن معدل النمو المقدر في منطقة اليورو كان 7ر2 في المئة و1ر2 في المئة في 2018.

وذكر التقرير ان معدل النمو المنتظر في اليابان كان في سنتي 2017 و 2018 على التوالي 8ر1 في المئة بينما ينتظر ان يبلغ معدل النمو في الهند 2ر7 في المئة خلال عام 2018 بعد ان قدر معدل النمو لهذا البلد في 2017 بنسبة 5ر6 في المئة اما في الصين فمن المنتظر ان يبلغ معدل النمو 8ر6 في المئة في 2017 و 5ر6 في المئة في 2018 .

وحول حركة المخزونات التجارية من الخام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذكرت المنظمة في ختام تقريرها ان المخزونات تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي ب 339ر2 مليون برميل ليصل مجموع الخام التجاري في هذه المنظمة الى 133 مليون برميل اي اكثر من معدل السنوات الخمس الماضية مشيرة الى ان ايام التغطية من حيث المخزون التجاري للمنظمة بلغت 8ر61 يوما في شهر نوفمبر 2017. (النهاية) ع م ق / م م ج