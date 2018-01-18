انقرة - 18 - 1 (كونا) -- صادق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على تمديد اعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر اضافية والتي اعلنت على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016.

وجاءت موافقة البرلمان بعد ان تقدمت الحكومة التركية بمذكرة تطالب بتمديد حالة الطوارئ والتي تعد السادسة منذ اعلانها في يوليو 2016 على ان تبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأيد حزبا (العدالة والتنمية) الحاكم و(الحركة القومية) قرار التمديد بينما رفضها حزبا (الشعب الجمهوري) أكبر أحزاب المعارضة و(الشعوب الديمقراطي) ذي الغالبية الكردية.

وكان البرلمان التركي صادق في 21 يوليو 2016 على اعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة اشهر والتي اعلنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

يذكر ان تركيا شهدت مساء يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة انقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها فتح الله غولن بأنها وراء الانقلاب. (النهاية) رس / م م ج