 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
18 يناير 2018 10:21 ص
02 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو ينخفض إلى 366ر0      حكم قضائي بسجن مواطن امريكي لتهديده احدى المساجد بمدينة (ميامي)
  اقتصاد
سفير الكويت لدى المغرب.. مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية تعزز علاقاتنا مع الدول الصديقة
18/01/2018 | LOC09:55
06:55 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
السفير الكويتي لدئ المغرب يتوسط وفد طالبات (كن من المتفوقين) ومشرفات الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة التربية الكويتية
السفير الكويتي لدئ المغرب يتوسط وفد طالبات (كن من المتفوقين) ومشرفات الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة التربية الكويتية

من بدور الحمد

الرباط - 18 - 1 (كونا) -- اشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا اليوم الاربعاء بمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية ودورها في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة مؤكدا ان الكويت سباقة في دعم العمل الانساني باعتبارها مركزا للعمل الإنساني بقيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني.
وقال السفير اليحيا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال زيارة قام بها وفد طالبات (كن من المتفوقين) الى سفارة دولة الكويت في الرباط ان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا مهما في تمويل المشاريع الخارجية لنهضة الدول الصديقة في العالم بما يعزز مكانتها دوليا ويخدم سياستها الخارجية.
واشاد السفير اليحيا بالمشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي في المغرب والرحلات الطلابية التي ينظمها لتعريفهم بمختلف المشاريع وتقدير حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق لتمويلها.
واعرب السفير اليحيا عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية املا تحقيق مزيد من التقدم والازدهار بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبها اطلعت الطالبة نور حاجية سفير الكويت على تجربتها في الرحلة وإعجابها برؤية المشاريع التي يمولها الصندوق على ارض الواقع ومدى استفادتها من هذه التجربة.
كما اعربت الطالبة نور العدواني عن سعادتها خلال هذه الرحلة بالتعرف على الشعب المغربي وطبيعة حياته ببساطتها وعمقها ومدى تطلعه الى تطوير بلده في مختلف المجالات بتحديه الصعاب للوصول الى افضل المستويات.
وقدمت مشرفتا وزارة التربية الكويتية شيخة الكوح مراقبة مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة وشيخة العيسى مديرة مدرسة هالة بنت خويلد في منطقة الجهراء التعليمية درعا تذكارية إهداء من وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي حامد العازمي الى السفير اليحيا تقديرا لجهود السفارة المخلصة والحفاوة البالغة وحسن الاستقبال بمناسبة مشاركة وفد من الطالبات الفائقات بوزارة التربية في رحلة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى المغرب خلال الفترة من 13 الى 20 يناير الجاري.(النهاية) ب م ح / خ ن ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
وفد الطالبات الفائقات خلال زيارتهم لسفارة الكويت في الرباط
وفد الطالبات الفائقات خلال زيارتهم لسفارة الكويت في الرباط
مشرفتا وزارة التربية الكويتية يقدمون درعا تذكاريا اهداء من وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي د.حامد العازمي الى سفير دولة الكويت
مشرفتا وزارة التربية الكويتية يقدمون درعا تذكاريا اهداء من وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي د.حامد العازمي الى سفير دولة الكويت
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
2.   الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو ينخفض إلى 366ر0
3.   الكويت تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية الى انهاء الازمة في ليبيا
4.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 94ر65 دولار
5.   صورة اليوم
6.   متسابقو الكويت يخوضون غدا اولى جولاتهم في بطولة الامارات للدراجات المائية
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS