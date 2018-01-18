اقتصاد سفير الكويت لدى المغرب.. مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية تعزز علاقاتنا مع الدول الصديقة 18/01/2018 | LOC09:55

06:55 GMT | الأخبار العربية السفير الكويتي لدئ المغرب يتوسط وفد طالبات (كن من المتفوقين) ومشرفات الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة التربية الكويتية من بدور الحمد الرباط - 18 - 1 (كونا) -- اشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا اليوم الاربعاء بمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية ودورها في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة مؤكدا ان الكويت سباقة في دعم العمل الانساني باعتبارها مركزا للعمل الإنساني بقيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني.

وقال السفير اليحيا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال زيارة قام بها وفد طالبات (كن من المتفوقين) الى سفارة دولة الكويت في الرباط ان للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا مهما في تمويل المشاريع الخارجية لنهضة الدول الصديقة في العالم بما يعزز مكانتها دوليا ويخدم سياستها الخارجية.

واشاد السفير اليحيا بالمشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي في المغرب والرحلات الطلابية التي ينظمها لتعريفهم بمختلف المشاريع وتقدير حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق لتمويلها.

واعرب السفير اليحيا عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية املا تحقيق مزيد من التقدم والازدهار بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبها اطلعت الطالبة نور حاجية سفير الكويت على تجربتها في الرحلة وإعجابها برؤية المشاريع التي يمولها الصندوق على ارض الواقع ومدى استفادتها من هذه التجربة.

كما اعربت الطالبة نور العدواني عن سعادتها خلال هذه الرحلة بالتعرف على الشعب المغربي وطبيعة حياته ببساطتها وعمقها ومدى تطلعه الى تطوير بلده في مختلف المجالات بتحديه الصعاب للوصول الى افضل المستويات.

وقدمت مشرفتا وزارة التربية الكويتية شيخة الكوح مراقبة مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة وشيخة العيسى مديرة مدرسة هالة بنت خويلد في منطقة الجهراء التعليمية درعا تذكارية إهداء من وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي حامد العازمي الى السفير اليحيا تقديرا لجهود السفارة المخلصة والحفاوة البالغة وحسن الاستقبال بمناسبة مشاركة وفد من الطالبات الفائقات بوزارة التربية في رحلة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى المغرب خلال الفترة من 13 الى 20 يناير الجاري.(النهاية) ب م ح / خ ن ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة وفد الطالبات الفائقات خلال زيارتهم لسفارة الكويت في الرباط مشرفتا وزارة التربية الكويتية يقدمون درعا تذكاريا اهداء من وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي د.حامد العازمي الى سفير دولة الكويت