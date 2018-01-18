ابوظبي - 18 - 1 (كونا) - يخوض متسابقو الكويت للدراجات المائية غدا الجمعة اولى جولاتهم في بطولة موسم الامارات 2018 التي ينظمها اتحاد الامارات للرياضات البحرية في ابوظبي.

ويشارك في هذه البطولة اربعة متسابقين هم راشد الدواس ويوسف العبدالرزاق وعبدالعزيز المجدي وحمود المضيان.

واكد المتسابق الدواس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس استعداده وزملائه لمنافسات البطولة التي تقام هذا العام تحت مظلة الاتحاد الدولي للزوارق السريعة (يو أي ام) مما يبرز أهميتها العالمية ويحفز المشاركين على الظفر بمراكزها المتقدمة.

وأوضح انه سيشارك في فئة (جي بي 3) فيما يشارك زميله يوسف العبدالرزاق المتوج قبل شهر بلقب بطولة العالم في فئة (جي بي 1) ويشارك كل من عبدالعزيز المجدي وحمود المضيان في فئة (جي بي 2).

وأضاف ان موسم الامارات يشمل ست جولات حيث تقام ثلاث منها في ابوظبي ومثلها في مدينة دبي التي تستضيف الجولة الختامية خلال شهر ابريل المقبل.

واعرب الدواس عن امنياته بالتوفيق للمشاركين الكويتيين في احراز كأس البطولة ورفع علم الكويت في هذا المحفل الاقليمي المميز مشددا على اهمية ان تحظي هذه الرياضة بالدعم المادي والاعلامي المنشود من كافة القطاعات سواء الحكومية او الخاصة لتحقيق الانجازات المشرفة للرياضة البحرية الكويتية.

يذكر ان المتسابق راشد الدواس حقق لقب بطولة العالم 2017 للمبتدئين في فئة (ستوك) في شهر أكتوبر الماضي بولاية اريزونا الامريكية.(النهاية) ب ص / خ ن ع